Le soleil est une véritable source d’énergie intarissable. Cette énergie a non seulement l’avantage d’être inépuisable mais aussi d’être non polluante. Cette énergie renouvelable et gratuite est exploitée grâce à un système photovoltaïque, une nouvelle technologie révolutionnaire. Ce système photovoltaïque, très ingénieux, permet de transformer l’énergie solaire en énergie électrique. Pour mieux en comprendre le système, il faut savoir comment sont composés ces panneaux et comment ils fonctionnent.

Investir dans les panneaux photovoltaïques

L’installation de panneaux photovoltaïques est très avantageuse, dans la mesure où l’on produit de l’énergie électrique gratuitement. Non seulement c’est une énergie renouvelable mais en plus c’est une énergie propre.

Les collectivités locales incitent les citoyens disposant d’une résidence principale, à se munir de panneaux photovoltaïques, en leur concédant des crédits d’impôts. Ces crédits d’impôts concernent le matériel d’investissement photovoltaïque. Pour ceux qui envisagent d’installer des panneaux photovoltaïques, ils doivent se renseigner auprès des services publics de leur circonscription, pour avoir plus d’informations sur les conditions de crédits d’impôts.

L’énergie produite peut même être vendue à Edf/Enedis selon le mode « panneaux photovoltaïques d’autoconsommation » : jusqu’à 0.58 €/kWh si les panneaux sont intégrés à la toiture et 0.34 €/kWh dans les cas courants…

La composition des panneaux photovoltaïques

Le panneau photovoltaïque est composé d’un module, qui se pose sur un toit pour capter la lumière du soleil, d’un accumulateur ou batterie pour le stockage de l’énergie, ainsi que d’un ondulateur qui va permettre la transformation du courant en l’adaptant au réseau.

Pour permettre de transformer le soleil en énergie électrique, des composants qui constituent les panneaux photovoltaïques, qu’on appelle des semi-conducteurs, jouent le même rôle qu’une pile. Ces semi-conducteurs sont des cellules électroniques disposées en couches de silicium. Les couches du panneau vont être en contact grâce à un connecteur qui va favoriser le passage des électrons qui sont contenus dans les couches. La composition des cellules joue un rôle important dans le rendement de la production d’énergie. En effet, il faut savoir qu’il y a différentes couches de panneaux photovoltaïques.

Les différents panneaux photovoltaïques

Il existe différents types de panneaux photovoltaïques. Le rendement de ces panneaux diffère d’un panneau à un autre, notamment en fonction du type de cellules photovoltaïques.

Il faut noter que les couches monocristallines proviennent d’une couche pure de silicium fondu. En outre, elles présentent un avantage certain, celui de produire un rendement appréciable (entre 14 à 19 %) ; ces cellules permettent aux panneaux photovoltaïques d’être très performants, car ils n’ont pas besoin de grandes surfaces pour produire de l’énergie électrique ; en revanche, leur production et leur vente reviennent cher.

Les cellules polycristallines sont fabriquées sous forme de nombreux petits cristaux. Leur rendement est assez appréciable (entre 11 et 15 %) et le coût de leur fabrication n’est pas aussi élevé que celui des cellules monocristallines.

Les cellules amorphes sont conçues, par un système de vaporisation sous vide, grâce au gaz de silicium. Ce procédé permet d’obtenir des cellules dont la production ne coûte pas cher. On utilise ce genre de panneaux photovoltaïques pour l’installation de supports souples. Par contre, le rendement de ces panneaux photovoltaïques est assez faible (entre 5 à 7 % seulement), comparé à celui des monocristallines et polycristallines.

Le fonctionnement (et l’installation) des panneaux ou modules photovoltaïques est très simple à effectuer. Tout d’abord leur installation se fixe sur le toit généralement, plein sud de préférence, pour un ensoleillement optimal. La toiture est l’endroit idéal pour les panneaux photovoltaïques, bien que d’autres endroits au sol puissent convenir.

Une fois l’installation effectuée, on procède au raccordement pour la mise en marche des modules. Ces électrons vont passer d’une couche à une autre et vont alors créer un champ magnétique continu. Le rayonnement du soleil est capté par le panneau solaire ce qui va provoquer instantanément un courant électrique. Ce courant continu se transforme en courant alternatif.

Cette énergie électrique est alors emmagasinée dans le conditionneur d’énergie électrique pour des besoins ultérieurs.